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Бреннан здобув третю перемогу на Вуельті-2026

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 18:42
Бреннан здобув третю перемогу на Вуельті-2026
Меттью Бреннан
Getty Images

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 11 етапу Вуельти-2026. У середу, 2 вересня, гонщики подолали 154 км здебільшого рівнинної дистанції з Картахени до Лорки.

Маршрут 11 етапу
Маршрут 11 етапу
La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив француза Браяна Кокара з команди Cofidis і бельгійця Йорді Меуса з Red Bull Bora. Для Бреннана це вже третя перемога на поточній Вуельті, яка є його дебютним Гран туром у кар'єрі.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar. На старт 11 етапу не вийшов Мадс Педерсен із Lidl Trek.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

У четвер, 3 вересня, в рамках 12 етапу гонщики подолають 167 км гірської дистанції з Вери до Калар Альто.

Вуельта Меттью Бреннан Енрік Мас

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