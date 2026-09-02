Бреннан здобув третю перемогу на Вуельті-2026

Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 11 етапу Вуельти-2026. У середу, 2 вересня, гонщики подолали 154 км здебільшого рівнинної дистанції з Картахени до Лорки.

Маршрут 11 етапу La Flamme Rouge

У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив француза Браяна Кокара з команди Cofidis і бельгійця Йорді Меуса з Red Bull Bora. Для Бреннана це вже третя перемога на поточній Вуельті, яка є його дебютним Гран туром у кар'єрі.

Brennan makes it THREE! 🔥



Matthew Brennan finishes off a perfect Visma-Lease a Bike lead-out to take Stage 11 at La Vuelta - his third victory of the race! 👏 pic.twitter.com/VggPsVMm91 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 2, 2026

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar. На старт 11 етапу не вийшов Мадс Педерсен із Lidl Trek.

Результати 11 етапу:

Загальний залік:

У четвер, 3 вересня, в рамках 12 етапу гонщики подолають 167 км гірської дистанції з Вери до Калар Альто.