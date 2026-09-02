Бреннан здобув третю перемогу на Вуельті-2026
Меттью Бреннан
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Британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Меттью Бреннан став переможцем 11 етапу Вуельти-2026. У середу, 2 вересня, гонщики подолали 154 км здебільшого рівнинної дистанції з Картахени до Лорки.
У масовому фінішному спринті з пелотону Бреннан випередив француза Браяна Кокара з команди Cofidis і бельгійця Йорді Меуса з Red Bull Bora. Для Бреннана це вже третя перемога на поточній Вуельті, яка є його дебютним Гран туром у кар'єрі.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar. На старт 11 етапу не вийшов Мадс Педерсен із Lidl Trek.
Результати 11 етапу:
Загальний залік:
У четвер, 3 вересня, в рамках 12 етапу гонщики подолають 167 км гірської дистанції з Вери до Калар Альто.