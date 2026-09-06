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Ван Арт здобув другу перемогу на Вуельті-2026

Олег Дідух — 6 вересня 2026, 18:52
Ван Арт здобув другу перемогу на Вуельті-2026
Воут Ван Арт
La Presse

Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем 15 етапу Вуельти-2026. У неділю, 6 вересня, гонщики подолали 110 км здебільшого рівнинної дистанції з Пальма дель Ріо до Кордоби. Дистанція етапу була скорочена на 71 км через надмірну спеку.

Маршрут 15 етапу
Маршрут 15 етапу
La Flamme Rouge

У фінішному спринті з відриву Ван Арт випередив італійця Алессандро Ромеле з команди XDS Astana та свого співвітчизника Тібо Ніса з Lidl Trek. Для Ван Арта це друга перемога на поточній Вуельті та сумарно 16-та в кар'єрі на Гран турах. Бельгієць закріпив своє лідерство у спринтерському заліку.

Червону майку лідера генеральної класифікації зберіг іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 15 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 14 етап виграв Марко Бреннер. У понеділок, 7 вересня, на Вуельті другий день відпочинку, після якого гонка відновиться 181-кілометровим рівнинним етапом із Кортехани до Ла Рабіди.

Вуельта Воут Ван Арт Енрік Мас

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