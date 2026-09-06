Ван Арт здобув другу перемогу на Вуельті-2026

Бельгійський велогонщик команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем 15 етапу Вуельти-2026. У неділю, 6 вересня, гонщики подолали 110 км здебільшого рівнинної дистанції з Пальма дель Ріо до Кордоби. Дистанція етапу була скорочена на 71 км через надмірну спеку.

Маршрут 15 етапу La Flamme Rouge

У фінішному спринті з відриву Ван Арт випередив італійця Алессандро Ромеле з команди XDS Astana та свого співвітчизника Тібо Ніса з Lidl Trek. Для Ван Арта це друга перемога на поточній Вуельті та сумарно 16-та в кар'єрі на Гран турах. Бельгієць закріпив своє лідерство у спринтерському заліку.

Wout van Aert POWERS to a sprint victory in Stage 15 of La Vuelta a España! 😤 pic.twitter.com/IBfjbSErFx — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 6, 2026

Червону майку лідера генеральної класифікації зберіг іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 15 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 14 етап виграв Марко Бреннер. У понеділок, 7 вересня, на Вуельті другий день відпочинку, після якого гонка відновиться 181-кілометровим рівнинним етапом із Кортехани до Ла Рабіди.