Тур де Франс. Мерлір виграв сьомий етап

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2026. У п'ятницю, 10 липня, гонщики подолали 175 км рівнинної дистанції з Ажетмо до Бордо.

Маршрут 7 етапу letour.fr

Долю перемоги на етапі вирішував масовий спринт із пелотону, в якому Мерлір випередив норвежця Сорена Вереншольда з команди UnoX і еритрейця Біньяма Гірмая з NSN.

KING OF CHAOS 👑 Tim Merlier wins a frantic sprint in Bordeaux to take Stage 7 of the Tour de France! 🔥 pic.twitter.com/8uf1cxjBJ4 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 10, 2026

Для Мерліра це четверта в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно восьма на Гран турах за кар'єру: ще 4 він здобув на Джиро д'Італія.

Жовтку майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні виграв шостий етап у Піренеях.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 11 липня, в рамках восьмого етапу гонщики подолають ще один рівнинний етап – 180 км Перігу до Бержерака.