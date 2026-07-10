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Тур де Франс. Мерлір виграв сьомий етап

Олег Дідух — 10 липня 2026, 18:22
Тур де Франс. Мерлір виграв сьомий етап
Тім Мерлір
Getty Images

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2026. У п'ятницю, 10 липня, гонщики подолали 175 км рівнинної дистанції з Ажетмо до Бордо.

Маршрут 7 етапу
Маршрут 7 етапу
letour.fr

Долю перемоги на етапі вирішував масовий спринт із пелотону, в якому Мерлір випередив норвежця Сорена Вереншольда з команди UnoX і еритрейця Біньяма Гірмая з NSN.

Для Мерліра це четверта в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно восьма на Гран турах за кар'єру: ще 4 він здобув на Джиро д'Італія.

Жовтку майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні виграв шостий етап у Піренеях.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 11 липня, в рамках восьмого етапу гонщики подолають ще один рівнинний етап – 180 км Перігу до Бержерака.

Тур де Франс Тадей Погачар Тім Мерлір

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