Тур де Франс. Мерлір виграв сьомий етап
Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2026. У п'ятницю, 10 липня, гонщики подолали 175 км рівнинної дистанції з Ажетмо до Бордо.
Долю перемоги на етапі вирішував масовий спринт із пелотону, в якому Мерлір випередив норвежця Сорена Вереншольда з команди UnoX і еритрейця Біньяма Гірмая з NSN.
Для Мерліра це четверта в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно восьма на Гран турах за кар'єру: ще 4 він здобув на Джиро д'Італія.
Жовтку майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні виграв шостий етап у Піренеях.
Результати сьомого етапу:
Загальний залік:
У суботу, 11 липня, в рамках восьмого етапу гонщики подолають ще один рівнинний етап – 180 км Перігу до Бержерака.