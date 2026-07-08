Тур де Франс. Коой виграв п’ятий етап
Нідерландський велогонщик команди Decathlon CMA CGM Олав Коой став переможцем п'ятого етапу Тур де Франс-2026. У середу, 9 липня, гонщики подолали 158 км рівнинної дистанції з Ланнемезана в По.
У фінішному спринті з пелотона Коой випередив німця Макса Кантера з XDS Astana та бельгійця Тіма Мерліра з Soudal Quick Step. Для Коойя це перша в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно четверта на Гран турах – раніше він тричі перемогав на етапах Джиро д'Італія.
Данець Мадс Педерсен із команди Lidl Trek, який напередодні виграв четвертий етап, сьогодні фінішував п'ятим. Жовтку майку лідера зберіг на своїх плечах норвежець Торстен Трен із UnoX.
Результати п'ятого етапу:
Загальний залік:
У четвер, 9 липня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 186 км піренейського гірського етапу з По до Гаварні-Жедр.