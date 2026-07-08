Тур де Франс. Коой виграв п’ятий етап

Нідерландський велогонщик команди Decathlon CMA CGM Олав Коой став переможцем п'ятого етапу Тур де Франс-2026. У середу, 9 липня, гонщики подолали 158 км рівнинної дистанції з Ланнемезана в По.

Маршрут 5 етапу Тур де Франс

У фінішному спринті з пелотона Коой випередив німця Макса Кантера з XDS Astana та бельгійця Тіма Мерліра з Soudal Quick Step. Для Коойя це перша в кар'єрі перемога на етапах Тур де Франс і сумарно четверта на Гран турах – раніше він тричі перемогав на етапах Джиро д'Італія.

"He has BLITZED them!" 💥



Olav Kooij absolutely dominates to claim the first heavyweight sprint finish of the 2026 Tour de France 💪 pic.twitter.com/0kN2CVsjb0 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 8, 2026

Данець Мадс Педерсен із команди Lidl Trek, який напередодні виграв четвертий етап, сьогодні фінішував п'ятим. Жовтку майку лідера зберіг на своїх плечах норвежець Торстен Трен із UnoX.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

У четвер, 9 липня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 186 км піренейського гірського етапу з По до Гаварні-Жедр.