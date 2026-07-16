Мерлір здобув третю перемогу на Тур де Франс-2026

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем 12-го етапу Тур де Франс-2026. Гонщики подолали 179 км рівнинної дистанції з автодрому Маньї-Кур до Шалон-сюр-Саон.

Маршрут 12 етапу letour.fr

У фінішному спринті Мерлір випередив нідерландця Олава Коойя з команди Decathlon CMA CGM і свого співвітчизника Яспера Філіпсена з Alpecin Deceuninck. Для Мерліра це третя перемога на Тур де Франс-2026 і сумарно ювілейна, десята в кар'єрі на Гран турах.

Hat-trick for Tim Merlier! 🙌



The big Belgian delivers once again to claim a third stage win of the 2026 Tour de France 🇫🇷 pic.twitter.com/Rx9lnZj4Of — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2026

Жовтку майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.

Результати 12 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 11 етап виграв Сорен Вереншольд. У п'ятницю, 17 липня, в рамках 13 етапу гонщики подолають 206 км дистанції з Доля до Бельфора. Більшість етапу рівнинна, проте на останній третині дистанції гонщики подолають два перевали, зокрема, Балон д'Ельзас (9,1 км із середнім градієнтом у 6,8%), вершина якого розташована за 30 км до фінішу.