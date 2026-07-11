Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу поспіль
Тім Мерлір
Getty Images
Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем восьмого етапу Тур де Франс-2026. У суботу, 11 липня, гонщики подолали 180 км рівнинної дистанції з Перігу до Бержерака.
У фінішному спринті з пелотону Мерлір випередив еритрейця Біньяма Гірмая з команди NSN і нідерландця Олава Коойя з Decathlon CMA CGM. Для Мерліра це друга поспіль перемога на цьогорічному Турі та сумарно п'ята в кар'єрі на "Великій петлі".
Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates.
Результати восьмого етапу:
Загальний залік:
У неділю, 12 липня, перший тиждень Тур де Франс-2026 завершиться 186-кілометровим горбистим етапом із Малемора до Юсселя.