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Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу поспіль

Олег Дідух — 11 липня 2026, 18:40
Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу поспіль
Тім Мерлір
Getty Images

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем восьмого етапу Тур де Франс-2026. У суботу, 11 липня, гонщики подолали 180 км рівнинної дистанції з Перігу до Бержерака.

Маршрут 8 етапу
Маршрут 8 етапу
letour.fr

У фінішному спринті з пелотону Мерлір випередив еритрейця Біньяма Гірмая з команди NSN і нідерландця Олава Коойя з Decathlon CMA CGM. Для Мерліра це друга поспіль перемога на цьогорічному Турі та сумарно п'ята в кар'єрі на "Великій петлі".

Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates.

Результати восьмого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 12 липня, перший тиждень Тур де Франс-2026 завершиться 186-кілометровим горбистим етапом із Малемора до Юсселя.

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