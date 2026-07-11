Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу поспіль

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем восьмого етапу Тур де Франс-2026. У суботу, 11 липня, гонщики подолали 180 км рівнинної дистанції з Перігу до Бержерака.

Маршрут 8 етапу letour.fr

У фінішному спринті з пелотону Мерлір випередив еритрейця Біньяма Гірмая з команди NSN і нідерландця Олава Коойя з Decathlon CMA CGM. Для Мерліра це друга поспіль перемога на цьогорічному Турі та сумарно п'ята в кар'єрі на "Великій петлі".

BACK TO BACK! 🚀



Tim Merlier comes from nowhere to sprint to a sensational Stage 8 victory at the Tour de France! 🔥 pic.twitter.com/egyZiyiZAW — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 11, 2026

Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates.

Результати восьмого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 12 липня, перший тиждень Тур де Франс-2026 завершиться 186-кілометровим горбистим етапом із Малемора до Юсселя.