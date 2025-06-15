Погачар виграв Критеріум Дофіне-2025
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яке вважається генеральною репетицією Тур де Франс.
У неділю, 15 червня, в рамках заключного, восьмого етапу гонщики подолали 133 км гірської дистанції з Валь д’Арк до Плато де Мон Сені.
Перемогу на етапі здобув учасник відриву дня, француз Ленні Мартінес із команди Bahrain Victorious. Він на 34 секунди випередив Погачара та данця Йонаса Вінгегора із Visma Lease a Bike, який став другим у загальному заліку. Компанію на подіумі генеральної класифікації їм склав німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.
Результати восьмого етапу:
Підсумковий загальний залік:
Вчора, 14 червня, сьомий етап виграв Погачар. Це була його третя перемога на нинішньому Критеріумі Дофіне.