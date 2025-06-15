Погачар виграв Критеріум Дофіне-2025

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яке вважається генеральною репетицією Тур де Франс.

У неділю, 15 червня, в рамках заключного, восьмого етапу гонщики подолали 133 км гірської дистанції з Валь д’Арк до Плато де Мон Сені.

Маршрут 8 етапу Критеріума Дофіне-2025 criterium-du-dauphine.fr

Перемогу на етапі здобув учасник відриву дня, француз Ленні Мартінес із команди Bahrain Victorious. Він на 34 секунди випередив Погачара та данця Йонаса Вінгегора із Visma Lease a Bike, який став другим у загальному заліку. Компанію на подіумі генеральної класифікації їм склав німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Результати восьмого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Вчора, 14 червня, сьомий етап виграв Погачар. Це була його третя перемога на нинішньому Критеріумі Дофіне.