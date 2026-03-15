Вінгегор виграв Париж – Ніцца-2026

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем престижної французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца-2026. В рамках заключного етапу гонщики подолали 129 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Ніцці.

Переможцем заключного етапу став француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious, який у парному фінішному спринті випередив саме Вінгегора. Топ-3 на етапі замкнув Харольд Техада з XDS Astana, який виявився найшвидшим із групи переслідувачів.

Компанію Вінгегору на підсумковому подіумі загального заліку склали колумбієць Дані Мартінес із Red Bull Bora і німець Георг Штайнхаузер із EF Education EasyPost.

Напередодні сьомий етап виграв Доріан Годон.