Тур де Франс. Погачар переміг на Альп д’Уез, побивши "вічний" рекорд Пантані

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем 19 етапу Тур де Франс-2026. У п'ятницю, 24 липня, гонщики подолали 128 км дистанції з Гапа до фінішу на легендарному підйомі Альп д'Уез – найбільш культовій горі "Великої петлі".

Маршрут 19 етапу letour.fr

Погачар атакував на самому початку фінального підйому та у підсумку випередив двох учасників відриву дня – француза Ленні Мартінеса з команди Bahrain Victorious і переможця попереднього етапу, еквадорця Річарда Карапаса з EF Education EasyPost.

Погачар пройшов підйом на Альп д'Уез за 35 хвилин і 27 секунд, встановивши новий рекорд сходження на цю гору. Попередній рекорд належав легендарному італійцеві Марко Пантані – 36 хвилин і 50 секунд.

Результати 19 етапу:

Загальний залік:

У суботу, 25 липня, в рамках 20 етапу гонщики знову фінішуватимуть на Альп д'Уез, щоправда, заїжджатимуть у гірськолижний курорт не з класичного боку, а через сусідній Коль де Саренн. Сумарно гонщики подолають 172 км дистанції, етап стартуватиме у Бург д'Уазані.