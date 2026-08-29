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Кокар виграв 8 етап Вуельти, Погачар зійшов

Олег Дідух — 29 серпня 2026, 19:11
Кокар виграв 8 етап Вуельти, Погачар зійшов
Браян Кокар
Getty Images

Французький велогонщик команди Cofidis Браян Кокар став переможцем восьмого етапу Вуельти-2026. У суботу, 29 серпня, гонщики подолали 172 км горбистої дистанції з Пуколя до Ксерако.

Маршрут 8 етапу
Маршрут 8 етапу
La Flamme Rouge

У фінішному спринті Кокар випередив данця Мадса Педерсена з команди Lidl Trek і бельгійця Йорді Меуса з Red Bull Bora. У віці 34 років Кокар здобув свою першу в кар'єрі перемогу на етапі Гран туру.

Головною подією етапу стало падіння та схід із дистанції лідера гонки, словенця Тадея Погачара з UAE Emirates. Через його невдачу червону майку лідера перехопив іспанець Енрік Мас із Movistar.

Результат восьмого етапу:

Загальний залік:

Напередодні сьомий етап виграв Андреас Лекнессунд. У неділю, 30 серпня, перший тиждень Вуельти-2026 завершиться 188-кілометровим гірським етапом з Вільяхойоси до Альто де Айтани.

Вуельта Тадей Погачар Енрік Мас

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