Кокар виграв 8 етап Вуельти, Погачар зійшов

Французький велогонщик команди Cofidis Браян Кокар став переможцем восьмого етапу Вуельти-2026. У суботу, 29 серпня, гонщики подолали 172 км горбистої дистанції з Пуколя до Ксерако.

Маршрут 8 етапу La Flamme Rouge

У фінішному спринті Кокар випередив данця Мадса Педерсена з команди Lidl Trek і бельгійця Йорді Меуса з Red Bull Bora. У віці 34 років Кокар здобув свою першу в кар'єрі перемогу на етапі Гран туру.

Головною подією етапу стало падіння та схід із дистанції лідера гонки, словенця Тадея Погачара з UAE Emirates. Через його невдачу червону майку лідера перехопив іспанець Енрік Мас із Movistar.

Результат восьмого етапу:

Загальний залік:

Напередодні сьомий етап виграв Андреас Лекнессунд. У неділю, 30 серпня, перший тиждень Вуельти-2026 завершиться 188-кілометровим гірським етапом з Вільяхойоси до Альто де Айтани.