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Погачар вперше в кар’єрі зійшов із багатоденки

Олег Дідух — 29 серпня 2026, 18:23
Погачар вперше в кар’єрі зійшов із багатоденки
Тадей Погачар
Getty Images

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар припинив боротьбу на Вуельті-2026. Він впав трохи більше ніж за 30 км до фінішу восьмого етапу гонки та зійшов із гонки.

У пелотоні трапився масовий завал, при чому, повтори показують, що саме Погачар став його винуватцем. Словенець отримав пошкодження плеча та обличчя.

Погачар зійшов у Вуельті в статусі лідера загального заліку. Для Тадея це перший у кар'єрі схід не лише з Гран туру, а й з багатоденок загалом.

До сходу Погачар встиг виграти 3 етапи на Вуельті-2026, і лідирував у загальному заліку з майже 4-хвилинною перевагою над найближчим переслідувачем, іспанцем Енріком Масом із Movistar.

Таким чином, Погачару не вдалося вже цього року поповнити список велогонщиків, які за кар'єру вигравали всі три Гран тури. До цього він їхав Вуельту лише в 2019 році, коли посів 3 місце в загальному заліку.

Вуельта Тадей Погачар

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