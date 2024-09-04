Гровз виграв 17-й спринтерський етап Вуельти-2024

Сьогодні, 4 вересня, відбувся сімнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 25-річний австралійський гонщик команди "Alpecin-Deceuninck" Кейден Гровз, який у фінішному спринті випередив чеха Павела Біттнера та бельгійця Віто Брата.

Finish line stage 1️⃣7️⃣🏁



Llegada de la etapa 1️⃣7️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/AxSFuiv5RB — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024

Етап (141,5 км) з двома підйомами другої категорії стартував і фінішував в провінції Кантабрія. Загальний набір висоти склав 2164 метрів.

Лідером загального заліку залишився австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r", який зберіг 5-секундну перевагу над словенцем Пріможом Роглічом з команди "Red Bull Bora".

Напередодні гірський етап з фінішем найвищої категорії виграв 30-річний іспанець Марк Солер з "UAE Team Emirates".

Етап запам'ятався сходом з перегонів 29-річний бельгійського гонщика команди "Visma Lease a Bike" Ваут ван Ерта, який виграв три етапи та лідирував у гірському та спринтерському заліках. Бельгієць потрапив у завал на спуску, викликаного падінням німця Фелікса Енгельхардта, після якого не зміг продовжити перегони.