Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Джиро д’Італія. Денц переміг із відриву, Аюсо зійшов

Олег Дідух — 29 травня 2025, 18:57
Джиро д’Італія. Денц переміг із відриву, Аюсо зійшов
Ніко Денц
La Presse

Німецький велогонщик команди Red Bull Bora Ніко Денц став переможцем 18 етапу Джиро д’Італія-2025. У четвер, 29 травня, гонщики подолали 144 км здебільшого рівнинної дистанції з Морбеньо до Чезано Мадерно.

Маршрут 18 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 18 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Денц завдяки пізній атаці із відриву більш ніж на хвилину випередив італійця Мірко Маестрі з команди Polti та бельгійця Едварда Планкарта з Alpecin Deceuninck.

Пелотон фінішував із відставанням у 13 хвилин і 51 секунду. Жодних перестановок у верхівці загального заліку не відбулося – рожеву майку лідера зберіг переможець 17 етапу, мексиканець Ісаак Дель Торо із UAE Emirates. Його партнер по команді Хуан Аюсо сьогодні зійшов із гонки.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

У п’ятницю та суботу на учасників Джиро чекають два вирішальних з точки зору загального заліку етапи. Завтра, 30 травня, гонщики подолають 166 км гірського маршруту з Б’єлли до Шамполюка.

Джиро д'Італія Хуан Аюсо Ісаак Дель Торо

Джиро д'Італія

Ще один передстартовий топфаворит Джиро-2025 зійшов із гонки
Дель Торо виграв 17-й етап Джиро д’Італія та зміцнив своє лідерство
Джиро-2025. Перша перемога італійців, крах фаворитів
Головний передстартовий фаворит Джиро-2025 зійшов із гонки
Криза Рогліча, Дель Торо збільшує свою перевагу. Підсумки другого тижня Джиро д’Італія-2025

Останні новини