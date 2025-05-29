Джиро д’Італія. Денц переміг із відриву, Аюсо зійшов

Німецький велогонщик команди Red Bull Bora Ніко Денц став переможцем 18 етапу Джиро д’Італія-2025. У четвер, 29 травня, гонщики подолали 144 км здебільшого рівнинної дистанції з Морбеньо до Чезано Мадерно.

Маршрут 18 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Денц завдяки пізній атаці із відриву більш ніж на хвилину випередив італійця Мірко Маестрі з команди Polti та бельгійця Едварда Планкарта з Alpecin Deceuninck.

Пелотон фінішував із відставанням у 13 хвилин і 51 секунду. Жодних перестановок у верхівці загального заліку не відбулося – рожеву майку лідера зберіг переможець 17 етапу, мексиканець Ісаак Дель Торо із UAE Emirates. Його партнер по команді Хуан Аюсо сьогодні зійшов із гонки.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

У п’ятницю та суботу на учасників Джиро чекають два вирішальних з точки зору загального заліку етапи. Завтра, 30 травня, гонщики подолають 166 км гірського маршруту з Б’єлли до Шамполюка.