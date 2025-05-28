Дель Торо виграв 17-й етап Джиро д’Італія та зміцнив своє лідерство

Лідер загального заліку Джиро д’Італія-2025, мексиканець Ісаак Дель Торо із команди UAE Emirates, виграв 17-й етап багатоденки.

Сьогодні, 28 травня, гонщики подолали 155 км гірської дистанції з Сан Мікеле аль Адідже до Борміо. На шляху до фінішу гонщики подолали перевали Пассо дель Тонале (15,2 км із середнім градієнтом у 6,1%), Мортіроло (12,7 км, 7,6%) і Ле Мотте (3,1 км, 8%).

Маршрут 17 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Результативною виявилася атака Дель Торо на передостанньому кілометрі дистанції. Для 21-річного мексиканця це перша в кар’єрі перемога на етапах Гран турів, яка дозволила йому збільшити перевагу над найближчими переслідувачами у загальному заліку.

🔻 Breathtaking. The resilience of a champion. The sadness of yesterday is forgotten, as today, everything was worth it.



🔻Finale da batticuore. La resilienza del campione. La delusione di ieri è stata dimenticata e oggi



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/mX5F5YDii4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2025

Другим на етапі фінішував учасник відриву дня, француз Ромен Барде із Picnic PostNL, топ-3 замкнув еквадорець Річард Карапас із EF Education EasyPost, який піднявся на друге місце у генеральній класифікації.

Результати 17 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 27 травня, 16 етап виграв Крістіан Скароні. У четвер, 29 травня, в рамках 18 етапу Джиро гонщики подолають 144 км здебільшого рівнинної дистанції з Морбеньо до Чезано Мадерно.