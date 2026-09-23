Олімпійський чемпіон пропустить біатлонний сезон-2026/27 заради іншого виду спорту

Емільєн Жаклен остаточно вирішив не виступати в новому біатлонному сезоні.

Про це повідомляє Французька федерація лижного спорту.

Олімпійський чемпіон ще навесні цього року заявляв, що може взяти паузу в кар'єрі та змінити діяльність – зайнятися велоспортом та вийти в ньому на серйозний професійний рівень. Врешті-решт він так і зробить:

"У середині вересня ми провели тренувальний збір з біатлону в Коррансон-ан-Веркор з національною збірною Франції, щоб побачити, чи повернуся я до змагань у зимовому сезоні, чи ні. Я вирішив продовжувати їздити на велосипеді протягом наступних кількох місяців".

Зазначимо, що на Олімпіаді-2026 Емільєн Жаклен виборов "золото" в чоловічій естафеті. Також він здобув "бронзу" в персьюті.

У серпні француз дебютував у професійних велогонках, посівши 88-ме місце на Ла Полінорманд. Наразі його найкращим результатом є 26-та позиція на третьому етапі багатоденки Тур де Лімузен.