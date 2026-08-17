Зірковий французький біатлоніст Емільєн Жаклен дебютував у професійному велоспорті в складі команди Decathlon CMA CGM. Він посів 88 місце на французькій одноденній гонці Ла Полінорманд, дистанція якої склала 169 км.

Жаклен програв переможцеві, Уго Пажу з Cofidis, 11 хвилин і 51 секунду. Сумарно фінішу дісталися 93 гонщики. Значна кількість учасників гонки, серед яких зірковий Давід Годю із Groupama FDJ, фінішу не дісталися.

18 серпня Жаклен вийде на старт багатоденки Тур Лімузена, яка триватиме до 21 серпня.

Нагадаємо, у збірній Франції з біатлону Жаклену висунули ультиматум: він повинен повернутися до біатлонних тренувань наприкінці серпня або на початку вересня для того, щоби потрапити за складу збірної на наступний сезон.