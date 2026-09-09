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Український велогонщик виграв одноденку в Китаї

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 14:10
Український велогонщик виграв одноденку в Китаї
Сергій Сидор
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Український велогонщик Сергій Сидор, який виступає за китайську команду Huensheng Vonoa Taishan став переможцем китайської одноденної велогонки Тур Біньчжоу. В її рамках гонщики подолали 162 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Біньчжоу.

У масовому фінішному спринті з пелотону Сидор випередив таких іменитих гонщиків як колумбієць Альваро Одег із Medellin EPM та італієць Енріко Дзанончелло з Bardiani CSF 7 Saber.

Підсумкові результати:

Для Сидора це перша перемога в сезоні 2026 року. Свою попередню перемогу 23-річний українець здобув 21 грудня 2025 року на Гран Фондо Абу Дабі.

Нагадаємо, наприкінці серпня Андрій Пономар виграв італійську одноденку GP Colli Rovescalesi - Trofeo Enertrade. То була його дебютна гонка в новій команді, General Store - Essegibi - F.Lli Curia.

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