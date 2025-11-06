Напарник Погачара розповів про труднощі словенця, коли той стає попісяти під час перегонів

Бельгійський велогонщик команди UAE Team Emirates Тім Велленс розповів, що його напарнику – зірковому словенцю Тадею Погачару – надзвичайно важко під час гонок, адже коли він стає попісяти, то вся увага прикована до нього.

Слова Велленса цитує Ekipa.svet24.si.

"Він став величезною зіркою. Якщо йому доводиться зупинятися, щоб попісяти під час гонки, він ховається, бо люди одразу кидаються його фотографувати. Ми цього не усвідомлюємо, але він у центрі уваги 24 години на добу, сім днів на тиждень. Постійно. Іноді я бачу, що йому вже все набридло, але він чудово з цим справляється" , – сказав 34-річний велосипедист.

Велленс додав, що домінування Тадея його не втомлює, адже вони представляють одну команду.

"Якби я не був його товаришем по команді, можливо, мені б теж його домінування набридло. Але я бачу, як він насправді працює. Одного разу ми повернулися з Абу-Дабі. Ми всі були повністю виснажені, але Тадей все ж таки провів тренування під палючим сонцем", – заявив бельгієць.

Нагадаємо, нещодавно Погачар сенсаційно поступився 40-річному британцю під час гонки Pogi Challenge.

Раніше стало відомо, яку суму Тадей заробив за 2025 рік.