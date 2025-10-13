Українська правда
Погачар програв британському аматору в гонці на власну честь

Руслан Травкін — 13 жовтня 2025, 06:37
Тадей Погачар
facebook.com. Tadej Pogačar

Після перемоги в Турі Ломбардії словенець Тадей Погачар повернувся до рідної країни, щоб взяти участь у гонці, яка носить названа в його честь, але фінішував другим.

Про це повідомляє A Bola та журналісти Матич Рупнік і Томаж Окорн.

Pogi Challenge проходить на тих шляхах, де тренується Тадей. Зірка велоспорту поступився британцю Ендрю Фезеру.

Гонка, що проходила між Кланцем, рідним селом Погачара, та станцією Крвавець, охоплювала 23 кілометри та 1189 метрів набору висоти, що є важким підйомом навіть для професіоналів.

У запрошенні, адресованому понад 800 учасникам, сам "Погі" кинув виклик велосипедистам, щоб перевірити, "як довго вони зможуть підтримувати його темп".

Варто зазначити, що велосипедист команди UAE Team Emirates стартував із запізненням на кілька хвилин, намагаючись додати азарту до перегонів, але зрештою перетнув фінішну лінію другим.

Після гонки він не був засмучений. Цього року Тадей тріумфував на Тур де Франс, ставав чемпіоном світу.

