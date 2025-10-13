Погачар програв британському аматору в гонці на власну честь

Після перемоги в Турі Ломбардії словенець Тадей Погачар повернувся до рідної країни, щоб взяти участь у гонці, яка носить названа в його честь, але фінішував другим.

Про це повідомляє A Bola та журналісти Матич Рупнік і Томаж Окорн.

Pogi Challenge проходить на тих шляхах, де тренується Тадей. Зірка велоспорту поступився британцю Ендрю Фезеру.

Vendarle Tadej Pogacar ni ujel čisto vseh, kaksno minuto prej je bil na vrhu 40-letni britanski kolesar Andrew Feather, ki je prvič v Sloveniji in ne more prehvaliti lepot naše dežele. #pogichallenge pic.twitter.com/p9uVHLEg4K — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) October 12, 2025

Гонка, що проходила між Кланцем, рідним селом Погачара, та станцією Крвавець, охоплювала 23 кілометри та 1189 метрів набору висоти, що є важким підйомом навіть для професіоналів.

У запрошенні, адресованому понад 800 учасникам, сам "Погі" кинув виклик велосипедистам, щоб перевірити, "як довго вони зможуть підтримувати його темп".

Варто зазначити, що велосипедист команди UAE Team Emirates стартував із запізненням на кілька хвилин, намагаючись додати азарту до перегонів, але зрештою перетнув фінішну лінію другим.

Після гонки він не був засмучений. Цього року Тадей тріумфував на Тур де Франс, ставав чемпіоном світу.