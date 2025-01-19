Звєрєв наздогнав відомого німецького тенісиста за кількістю виграних матчів на мейджорах

Німецький тенісист Александр Звєрєв зрівнявся зі свої співвітчизником Томмі Хаасом за кількістю виграних матчів на турнірах Grand Slam в чоловічому одиночному розряді за часів Відкритої ери.

Наразі у Звєрєва 105 переможних матчів на мейджорах. Більше серед німецьких тенісистів тільки у легендарного Бориса Беккера (163), який має на своєму рахунку 6 титулів на турнірах Grand Slam.

105 - Alexander Zverev has equalled Tommy Haas (105) for the second most wins amongst Germans in Grand Slam Men’s singles during the Open Era. Ascend.#AO2025 | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/qMd5nCSUUF — OptaAce (@OptaAce) January 19, 2025

Зазначимо, що Александр вийшов до 1/4 фіналу Australian Open 2025, перегравши у четвертому колі Уго Умбера (14) з Франції з рахунком 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. В перших трьох раундах він не віддав суперникам жодного сету. У чвертьфіналі Звєрєв гратиме проти американця Томмі Пола (12).

Томмі Хаас досягав другої позиції у світовому рейтингу, а також грав у фіналі Олімпіади в Сіднеї. На мейджорах далі півфінальної стадії він не заходив.

Раніше повідомлялось, що Яннік Сіннер вийшов на друге місце серед італійців за аналогічним показником.