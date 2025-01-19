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Звєрєв наздогнав відомого німецького тенісиста за кількістю виграних матчів на мейджорах

Володимир Клепач — 19 січня 2025, 18:59
Звєрєв наздогнав відомого німецького тенісиста за кількістю виграних матчів на мейджорах
Александр Звєрєв
Getty images

Німецький тенісист Александр Звєрєв зрівнявся зі свої співвітчизником Томмі Хаасом за кількістю виграних матчів на турнірах Grand Slam в чоловічому одиночному розряді за часів Відкритої ери.

Наразі у Звєрєва 105 переможних матчів на мейджорах. Більше серед німецьких тенісистів тільки у легендарного Бориса Беккера (163), який має на своєму рахунку 6 титулів на турнірах Grand Slam.

Зазначимо, що Александр вийшов до 1/4 фіналу Australian Open 2025, перегравши у четвертому колі Уго Умбера (14) з Франції з рахунком 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. В перших трьох раундах він не віддав суперникам жодного сету. У чвертьфіналі Звєрєв гратиме проти американця Томмі Пола (12).

Томмі Хаас досягав другої позиції у світовому рейтингу, а також грав у фіналі Олімпіади в Сіднеї. На мейджорах далі півфінальної стадії він не заходив.

Раніше повідомлялось, що Яннік Сіннер вийшов на друге місце серед італійців за аналогічним показником.

Australian Open-2025 Александр Звєрев Томмі Хаас

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