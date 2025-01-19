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Визначено половину учасників 1/4 фіналу Australian Open у чоловіків

Володимир Клепач — 19 січня 2025, 16:15
Визначено половину учасників 1/4 фіналу Australian Open у чоловіків
Новак Джокович
Getty Images

19 січня на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбулися матчі четвертого кола у нижній половині турнірної сітки у чоловічому одиночному розряді.

Серб Новак Джокович (7) і іспанець Карлос Алькарас (3) виграли свої матчі у трьох сетах і змагатимуться між собою за вихід до півфіналу.

У іншому поєдинку 1/4 фіналу кращого визначать американець Томмі Пол (11) і німець Александр Звєрєв (2).

Australian Open 2025. Четверте коло

Нижня половина сітки

Новак Джокович (Сербія, 7) – Їржі Легечка (Чехія, 24) 6:3, 6:4, 7:6(4)
Карлос Алькарас (Іспанія, 3) – Джек Дрейпер (Велика Британія, 15) 7:5, 6:1

Томмі Пол (США, 12) – Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) 6:1, 6:1, 6:1
Александр Звєрєв (Німеччина, 2) – Уго Умбер (Франція, 14) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2

Australian Open 2025. Пари 1/4 фіналу

Нижня половина сітки

Новак Джокович (Сербія, 7) – Карлос Алькарас (Іспанія, 3)
Томмі Пол (США, 12) – Александр Звєрєв (Німеччина, 2)

Матчі 1/8 фіналу у чоловічому одиночному розряді у верхній половині турнірної сітки будуть зіграні 20 січня. Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 21 і 22 січня.

Новак Джокович Карлос Алькарас Australian Open-2025

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