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Сачко залишається найкращим українцем і знаходиться у третій сотні оновленого рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 5 травня 2025, 08:35
Сачко залишається найкращим українцем і знаходиться у третій сотні оновленого рейтингу АТР
Віталій Сачко
BTU

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 5 травня.

З чималим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Вже з поточного тижня італієць повернеться до активних виступів і зіграє на Мастерсі в Римі.

Другим продовжує залишатися німець Александр Звєрєв, третій – іспанець Карлос Алькарас.

На п'яту позицію, посунувши серба Новака Джоковича, вперше в кар'єрі піднявся фіналіст Мадрида, Джек Дрейпер. Кривдник британця в фіналі Мастерсу, норвежець Каспер Рууд, додав 8 сходинок і тепер 7-й.

Півфіналіст змагання, Лоренцо Музетті з Італії, дебютував у топ-10 на 9 місці. Залишили десятку найкращих росіяни Даніїл Медведєв та Андрєй Рубльов.

Першою ракеткою україни залишається Віталій Сачко. Він втратив одну позицію та йде 254-м.

13 місць додав Олег Приходько, який посідає 332 місце. Трохи втратили Олександр Овчаренко та Вадим Урсу.

Олексій Крутих піднявся на 15 сходинок, а Юрій Джавакян – на 21.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 730 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 085;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 850;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 815;
  5. (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 440;
  6. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 130;
  7. (15). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 715;
  8. (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635;
  9. (11). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 550;
  10. (9). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;

...

254 (253). Віталій Сачко (Україна) – 220;
332 (345). Олег Приходько (Україна) – 154;
355 (351). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;
458 (457). Вадим Урсу (Україна) – 98;
459 (474). Олексій Крутих (Україна) – 98;
492 (513). Юрій Джавакян (Україна) – 85;
495 (498). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 84.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на чотирнадцяту сходинку в оновленому рейтинг-листі WTA.

В'ячеслав Бєлінський Новак Джокович Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Олексій Крутих Карлос Алькарас Вадим Урсу Лоренцо Музетті Олег Приходько Рейтинг ATP Юрій Джавакян Александр Звєрев Каспер Рууд Джек Дрейпер

В'ячеслав Бєлінський

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