Сачко залишається найкращим українцем і знаходиться у третій сотні оновленого рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 5 травня.
З чималим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Вже з поточного тижня італієць повернеться до активних виступів і зіграє на Мастерсі в Римі.
Другим продовжує залишатися німець Александр Звєрєв, третій – іспанець Карлос Алькарас.
На п'яту позицію, посунувши серба Новака Джоковича, вперше в кар'єрі піднявся фіналіст Мадрида, Джек Дрейпер. Кривдник британця в фіналі Мастерсу, норвежець Каспер Рууд, додав 8 сходинок і тепер 7-й.
Півфіналіст змагання, Лоренцо Музетті з Італії, дебютував у топ-10 на 9 місці. Залишили десятку найкращих росіяни Даніїл Медведєв та Андрєй Рубльов.
Першою ракеткою україни залишається Віталій Сачко. Він втратив одну позицію та йде 254-м.
13 місць додав Олег Приходько, який посідає 332 місце. Трохи втратили Олександр Овчаренко та Вадим Урсу.
Олексій Крутих піднявся на 15 сходинок, а Юрій Джавакян – на 21.
Рейтинг ATP:
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 730 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 085;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 850;
- (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 815;
- (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 440;
- (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 130;
- (15). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 715;
- (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635;
- (11). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 550;
- (9). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;
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254 (253). Віталій Сачко (Україна) – 220;
332 (345). Олег Приходько (Україна) – 154;
355 (351). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;
458 (457). Вадим Урсу (Україна) – 98;
459 (474). Олексій Крутих (Україна) – 98;
492 (513). Юрій Джавакян (Україна) – 85;
495 (498). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 84.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на чотирнадцяту сходинку в оновленому рейтинг-листі WTA.