Сачко залишається найкращим українцем і знаходиться у третій сотні оновленого рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 5 травня.

З чималим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер. Вже з поточного тижня італієць повернеться до активних виступів і зіграє на Мастерсі в Римі.

Другим продовжує залишатися німець Александр Звєрєв, третій – іспанець Карлос Алькарас.

На п'яту позицію, посунувши серба Новака Джоковича, вперше в кар'єрі піднявся фіналіст Мадрида, Джек Дрейпер. Кривдник британця в фіналі Мастерсу, норвежець Каспер Рууд, додав 8 сходинок і тепер 7-й.

Півфіналіст змагання, Лоренцо Музетті з Італії, дебютував у топ-10 на 9 місці. Залишили десятку найкращих росіяни Даніїл Медведєв та Андрєй Рубльов.

Першою ракеткою україни залишається Віталій Сачко. Він втратив одну позицію та йде 254-м.

13 місць додав Олег Приходько, який посідає 332 місце. Трохи втратили Олександр Овчаренко та Вадим Урсу.

Олексій Крутих піднявся на 15 сходинок, а Юрій Джавакян – на 21.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 730 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 085; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 850; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 815; (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 440; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 130; (15). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 715; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635; (11). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 550; (9). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;

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254 (253). Віталій Сачко (Україна) – 220;

332 (345). Олег Приходько (Україна) – 154;

355 (351). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;

458 (457). Вадим Урсу (Україна) – 98;

459 (474). Олексій Крутих (Україна) – 98;

492 (513). Юрій Джавакян (Україна) – 85;

495 (498). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 84.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на чотирнадцяту сходинку в оновленому рейтинг-листі WTA.