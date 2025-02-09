Звєрєв пожартував про свій багаж, який помилково полетів на Мальдіви

Друга ракетка світу Александр Звєрєв прибув до Буенос-Айреса для участі в турнірі ATP 250, але його багаж вирушив зовсім в інше місце – на Мальдіви.

Про це тенісист написав у соцмережі Instagram:

"Може, хтось пояснить, як таке можливо? Я прилетів з Рима в Буенос-Айрес, а мої валізи замість цього опинилися на Мальдівах. Напевно, їм уже потрібна відпустка", – пожартував фіналіст Australian Open.

Instagram

Попереду у 27-річного німця серія турнірів у Південній Америці: після Буенос-Айреса він виступить у Ріо-де-Жанейро, а потім вирушить до Акапулько. Минулого року Звєрєв дійшов до фіналу Ролан Гаррос і завершив сезон на другому місці світового рейтингу.

Тепер він розраховує здобути титули на ґрунтових кортах Аргентини та Бразилії, де буде сіяним під першим номером.