Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Звєрєв пожартував про свій багаж, який помилково полетів на Мальдіви

Володимир Клепач — 9 лютого 2025, 21:59
Звєрєв пожартував про свій багаж, який помилково полетів на Мальдіви
Александр Звєрєв
Getty images

Друга ракетка світу Александр Звєрєв прибув до Буенос-Айреса для участі в турнірі ATP 250, але його багаж вирушив зовсім в інше місце – на Мальдіви.

Про це тенісист написав у соцмережі Instagram:

"Може, хтось пояснить, як таке можливо? Я прилетів з Рима в Буенос-Айрес, а мої валізи замість цього опинилися на Мальдівах. Напевно, їм уже потрібна відпустка", – пожартував фіналіст Australian Open.
Instagram

Попереду у 27-річного німця серія турнірів у Південній Америці: після Буенос-Айреса він виступить у Ріо-де-Жанейро, а потім вирушить до Акапулько. Минулого року Звєрєв дійшов до фіналу Ролан Гаррос і завершив сезон на другому місці світового рейтингу.

Тепер він розраховує здобути титули на ґрунтових кортах Аргентини та Бразилії, де буде сіяним під першим номером.

Александр Звєрев

Александр Звєрев

Сіннер заспокоював Звєрєва після поразки у фіналі Australian Open
Звєрєв: Не зміг скласти конкуренції Сіннеру, він занадто сильний
Сіннер та Звєрєв визначать переможця Australian Open-2025
Сіннер відреагував на зняття Джоковича з півфіналу Australian Open
Звєрєв повторив незвичне досягнення Надаля на мейджорах

Останні новини