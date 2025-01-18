23-річний Сіннер вийшов на другу позицію за кількістю виграних матчів на турнірах Grand Slam серед італійців
Лідер світового тенісу Яннік Сіннер впевнено вийшов до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
В матчі третього кола він переміг американця Маркоса Гірона (46) з рахунком 6:3, 6:4, 6:2, зустріч тривала 1 годину 59 хвилин. Сіннер виконав 8 подач навиліт і припустився 2 подвійних помилок, у суперника було 2 ейси і 2 подвійних.
Australian Open 2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/16 фіналу, чоловіки, одиночний розряд
Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів
18 січня
Яннік Сіннер (Італія, 1) – Маркос Гірон (США) 6:3, 6:4, 6:2
Цей успіх забезпечив Сіннеру вихід до другої тижня мейджора вже 15-й раз у кар'єрі та четвертий – у Мельбурні.
Яннік здобув свою 64-ту перемогу у чоловічому одиночному розряді на турнірах Grand Slam, випередивши Андреаса Сеппі (63) та вийшовши на друге місце серед італійців у Відкриту епоху. Попереду лише Фабіо Фоньїні з 71 перемогою.
Крім того, Сіннер досяг 1/8 фіналу на сьомому поспіль мейджорі та на 13-му з останніх 14. Востаннє на турнірах такого масштабу він поступився у другому колі Ролан Гаррос 2023, де його зупинив німець Даніель Альтмайєр.
За вихід до чвертьфіналу Яннік змагатиметься з Хольгером Руне (13) або Міоміром Кецмановичем (51).