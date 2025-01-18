23-річний Сіннер вийшов на другу позицію за кількістю виграних матчів на турнірах Grand Slam серед італійців

Лідер світового тенісу Яннік Сіннер впевнено вийшов до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

В матчі третього кола він переміг американця Маркоса Гірона (46) з рахунком 6:3, 6:4, 6:2, зустріч тривала 1 годину 59 хвилин. Сіннер виконав 8 подач навиліт і припустився 2 подвійних помилок, у суперника було 2 ейси і 2 подвійних.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

18 січня

Яннік Сіннер (Італія, 1) – Маркос Гірон (США) 6:3, 6:4, 6:2

Цей успіх забезпечив Сіннеру вихід до другої тижня мейджора вже 15-й раз у кар'єрі та четвертий – у Мельбурні.

Яннік здобув свою 64-ту перемогу у чоловічому одиночному розряді на турнірах Grand Slam, випередивши Андреаса Сеппі (63) та вийшовши на друге місце серед італійців у Відкриту епоху. Попереду лише Фабіо Фоньїні з 71 перемогою.

2 - Jannik Sinner has claimed his 64th Men’s Singles match win at Grand Slam events, surpassing Andreas Seppi (63) for the outright second-most of any Italian in the Open Era, trailing only Fabio Fognini (71). Rocking.#AO2025 | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/3wjn8vnMmj — OptaAce (@OptaAce) January 18, 2025

Крім того, Сіннер досяг 1/8 фіналу на сьомому поспіль мейджорі та на 13-му з останніх 14. Востаннє на турнірах такого масштабу він поступився у другому колі Ролан Гаррос 2023, де його зупинив німець Даніель Альтмайєр.

За вихід до чвертьфіналу Яннік змагатиметься з Хольгером Руне (13) або Міоміром Кецмановичем (51).