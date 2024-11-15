Звєрєв вибив Алькараса з Підсумкового турніру ATP

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) обіграв іспанця Карлоса Алькараса (3) в межах третього туру групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч тривав 1 годину 59 хвилин та завершився з рахунком 7:6(5), 6:4. Німець 9 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 1 з 9 брейк-пойнтів.

Звєрєв вийшов у фінал турніру з першого місця. Водночас Алькарас покинув турнір. Іспанцю для збереження шансів необхідно було в зустрічі зі Звєрєвим виграти хоча б один сет.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Група В, 3 тур, 15 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6(5), 6:4

Нагадаємо, в першому матчі групи Зверєв обіграв "нейтрала" Андрея Рубльова, а у другому здолав норвежця Каспера Рууда.