Звєрєв розібрався з Рубльовим на старті Підсумкового турніру ATP
Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) обіграв нейтрального російського тенісиста з російським паспортом Андреє Рубльова (8) на старті групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Німець 10 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 2 з 2 брейк-пойнтів.
ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Група В, 1 тур
11 листопада
Александр Звєрєв (Німеччина) – Андрєй Рубльов (-) 6:4, 6:4
Зазначимо, що у першій грі групи В іспанець Калрос Алькарас поступився норвежцю Касперу Рууду
Раніше відбулися матчі 1 туру в групі А, де Яннік Сіннер впевнено здолав австралійця Алекса Де Мінора, а американець Тейлор Фріц розібрався з росіянином Даніїлом Мєдвєдєвим.