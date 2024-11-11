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Звєрєв розібрався з Рубльовим на старті Підсумкового турніру ATP

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 23:20
Звєрєв розібрався з Рубльовим на старті Підсумкового турніру ATP
x.com/AlexZverev

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) обіграв нейтрального російського тенісиста з російським паспортом Андреє Рубльова (8) на старті групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Німець 10 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 2 з 2 брейк-пойнтів.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Група В, 1 тур
11 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – Андрєй Рубльов (-) 6:4, 6:4

Зазначимо, що у першій грі групи В іспанець Калрос Алькарас поступився норвежцю Касперу Рууду

Раніше відбулися матчі 1 туру в групі А, де Яннік Сіннер впевнено здолав австралійця Алекса Де Мінора, а американець Тейлор Фріц розібрався з росіянином Даніїлом Мєдвєдєвим.

Звєрєв Підсумковий турнір ATP Андрєй Рубльов

Звєрєв

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