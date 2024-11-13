Звєрєв у складному матчі здолав Рууда на Підсумковому турнірі ATP

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) обіграв норвежця Каспера Рууда (7) в межах другого туру групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч завершився з рахунком 7:6 (3), 6:3.

Перший сет проходив у рівній боротьбі, але на тайбрейку краще себе показав Звєрєв. Схоже, це дало йому заряд енергії, що дозволило другий сет взяти більш упевнено.

Матч тривав 1 годину та 28 хвилин. Александр зробив 11 подач на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 1 з 1 брейк-пойнти.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – 15,250 млн доларів

Група В, 2 тур

13 вересня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Каспер Рууд (Норвегія) 7:6 (3), 6:3

Нагадаємо, в першому матчі групи Зверєв обіграв "нейтрала" Андрєйа Рубльова.