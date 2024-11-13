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Звєрєв у складному матчі здолав Рууда на Підсумковому турнірі ATP

Руслан Травкін — 13 листопада 2024, 23:36
Звєрєв у складному матчі здолав Рууда на Підсумковому турнірі ATP
Каспер Рууд
Скріншот

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) обіграв норвежця Каспера Рууда (7) в межах другого туру групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч завершився з рахунком 7:6 (3), 6:3.

Перший сет проходив у рівній боротьбі, але на тайбрейку краще себе показав Звєрєв. Схоже, це дало йому заряд енергії, що дозволило другий сет взяти більш упевнено.

Матч тривав 1 годину та 28 хвилин. Александр зробив 11 подач на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 1 з 1 брейк-пойнти.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – 15,250 млн доларів
Група В, 2 тур
13 вересня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Каспер Рууд (Норвегія) 7:6 (3), 6:3

Нагадаємо, в першому матчі групи Зверєв обіграв "нейтрала" Андрєйа Рубльова.

Звєрєв Рууд тенніс

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