Ястремська показала, як лежить із температурою після вильоту з Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про своє самопочуття після вильоту з Ролан Гаррос.

Спортсменка опублікувала у соцмережах фото, де вона лежить на ліжку під ковдрою, намагаючись збити температуру.

"Це непередбачуване життя... ніби все добре, а потім бац – і ти захворів. 39.

Я дуже засмучена, що вчора в мене почалися проблеми зі здоров’ям, але я пишаюся тим, що сьогодні змогла вийти та пограти в одному з моїх найгірших станів!" – написала Даяна.