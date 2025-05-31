Ястремська показала, як лежить із температурою після вильоту з Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про своє самопочуття після вильоту з Ролан Гаррос.
Спортсменка опублікувала у соцмережах фото, де вона лежить на ліжку під ковдрою, намагаючись збити температуру.
"Це непередбачуване життя... ніби все добре, а потім бац – і ти захворів. 39.
Я дуже засмучена, що вчора в мене почалися проблеми зі здоров’ям, але я пишаюся тим, що сьогодні змогла вийти та пограти в одному з моїх найгірших станів!" – написала Даяна.
Нагадаємо, Ястремська не змогла вийти у четверте коло Ролан Гаррос, поступившись росіянці Людмилі Самсоновій.
Після матчу українка зізналася, що причиною її невдалого виступу стала хвороба.