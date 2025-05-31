Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська показала, як лежить із температурою після вильоту з Ролан Гаррос

Богдан Войченко — 31 травня 2025, 10:55
Ястремська показала, як лежить із температурою після вильоту з Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Instagram

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про своє самопочуття після вильоту з Ролан Гаррос.

Спортсменка опублікувала у соцмережах фото, де вона лежить на ліжку під ковдрою, намагаючись збити температуру.

"Це непередбачуване життя... ніби все добре, а потім бац і ти захворів. 39.

Я дуже засмучена, що вчора в мене почалися проблеми зі здоров’ям, але я пишаюся тим, що сьогодні змогла вийти та пограти в одному з моїх найгірших станів!" – написала Даяна.

Нагадаємо, Ястремська не змогла вийти у четверте коло Ролан Гаррос, поступившись росіянці Людмилі Самсоновій.

Після матчу українка зізналася, що причиною її невдалого виступу стала хвороба.

Роланд Гаррос теніс Даяна Ястремська

теніс

Що виробляє Монфіс: чоловік Світоліної виграв шалений розіграш м'яча, зірвавши овації трибун
Розумію цю прекрасну тенісистку, – Гашек підтримав Світоліну після її слів про РФ
Білоруський тенісист розтрощив вщент свою ракетку через програний гейм
Костюк і Ястремська на вершині: українки потрапили до рейтингу найгарніших тенісисток світу
Назвала найсильнішу суперницю і найкращий матч: Світоліна відповіла на питання про свою кар'єру

Останні новини