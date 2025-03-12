Швьонтек відмовилася коментувати конфлікт польського міністра з Маском

Польська тенісистка Іга Швьонтек відмовилась давати розгорнуту відповідь щодо конфлікту Ілона Маска та міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Слова спортсменки передає Bnpparibasopen.

"Я не відчуваю, що знаходжусь у правильному місці, щоб коментувати політику. Це досить складний світ, у якому високий рівень напруженості.

Росія? Я неодноразово висловлювала свою позицію щодо України. Нагадаю, я грала з жовто-блакитною стрічкою певний час.

Я не є експертом і хоча й слідкую за політичними новинами, але не заглиблююсь у них. Я не в тому становищі, щоб це коментувати", – сказала Швьонтек.