Швьонтек відмовилася коментувати конфлікт польського міністра з Маском
Польська тенісистка Іга Швьонтек відмовилась давати розгорнуту відповідь щодо конфлікту Ілона Маска та міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
Слова спортсменки передає Bnpparibasopen.
"Я не відчуваю, що знаходжусь у правильному місці, щоб коментувати політику. Це досить складний світ, у якому високий рівень напруженості.
Росія? Я неодноразово висловлювала свою позицію щодо України. Нагадаю, я грала з жовто-блакитною стрічкою певний час.
Я не є експертом і хоча й слідкую за політичними новинами, але не заглиблююсь у них. Я не в тому становищі, щоб це коментувати", – сказала Швьонтек.
Зазначимо, що турнір проходить у США, в місті Індіан-Веллс. В межах 1/4 фіналу Іга зіграє з китаянкою Цінь Вен Чжен, яка сьогодні зранку переграла Марту Костюк.
Нагадаємо, у ЗМІ певний час з'являлась інформація про можливе відключення Starlink для українських військових, про що дуже критично висловився Сікорський. Після цього Ілон Макс закликав міністра "замовкнути" та назвав "маленькою людиною".
На цей скандал відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, підтримавши Сікорського.
Раніше повідомлялось, що Даяну Ястремську ледь не депортували зі США.