День моди з Мартою: Костюк показала фанатам улюблені речі зі свого гардеробу

У світі великого тенісу Марта Костюк вже давно заявила про себе як про наполегливу спортсменку, та поза кортом українка не менш яскрава.

Цього разу спортсменка вирішила відкрити завісу свого повсякденного стилю для іноземних фанатів.

У своєму новому відео спільно з WTA, яке швидко набрало популярності в соцмережах, Марта продемонструвала елементи свого гардероба, перетворивши звичайний день на справжнє модне шоу.

На українці була вишукана сукня, піджак від українського бренду та комфортне взуття для відпочинку після напружених матчів.

Костюк також показала, як доповнює образ сонцезахисними окулярами, невеличкою сумочкою та улюбленими парфумами.

Нагадаємо, напередодні Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в італійському Римі, поступившись першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.