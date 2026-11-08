Збірна України поступилася в матчі за бронзу юніорського Кубку Біллі Джин Кінг

Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 не зуміла вибороти бронзові медалі юніорського Кубку Біллі Джин Кінг. У матчі за третє місце українки поступилися британкам з рахунком 1:2.

Зустріч відкрила перемогою Софія Бєлінська, яка здолала Меган Найт, відігравши при цьому матч-пойнт – 6:3, 3:6, 7:6(8).

Поліна Скляр без шансів програла Даніеллі Бріттон – 2:6, 1:6.

У парному поєдинку, які вже тричі на турнірі завершувалися успіхом наших тенісисток, Бєлінська і Скляр не змогли на рівних конкурувати з Бріттон і Найт – 4:6, 1:6.

Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг

Матч за третє місце, 8 листопада

Каїр, Єгипет, грунт

Україна – Велика Британія 1:2

Софія Бєлінська – Меган Найт 6:3, 3:6, 7:6(8)

Поліна Скляр – Даніелла Бріттон 2:6, 1:6

Софія Бєлінська/Поліна Скляр – Даніелла Бріттон/Меган Найт 4:6, 1:6

Збірна України вперше взяла участь в юніорському КБДК з 2018 року. Той виступ є найкращим в історії нашої команди: тенісистки завоювали срібні медалі.

На нинішньому турнірі чемпіонками стали чешки, які в фіналі перемогли команду Японії (2:1).

Нагадаємо, що на груповому етапі КБДК спочатку українки розгромили збірну Тунісу 3:0, потім перемогли команди Південної Кореї та Іспанії з однаковим рахунком – 2:1. У чвертьфіналі наша збірна впоралася з Австралією – 2:1, а в півфіналі програла Японії – 0:2..