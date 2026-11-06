Збірна України пробилася до півфіналу юніорського Кубку Біллі Джин Кінг

Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 вийшла до півфіналу юніорського Кубку Біллі Джин Кінг. У чвертьфінальному матчі наші спортсменки здолали команду Австралії з рахунком 2:1.

Спочатку Софія Бєлінська у напруженому поєдинку поступилася Мюсеммі Чілек – 6:4, 6:7(2), 5:7.

Поліна Скляр виграла другу одиночну зустріч у Торі Рассел із рахунком 6:2, 6:3.

Долю путівки до півфіналу вирішила парна зустріч, у якій Бєлінська та Скляр перемогли Чілек і Рассел – 6:2, 6:4.

Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг

Чвертьфінал, 6 листопада

Каїр, Єгипет, грунт

Україна – Австралія 2:1

Софія Бєлінська – Мюсеммі Чілек 6:4, 6:7(2), 5:7

Поліна Скляр – Торі Рассел 6:2, 6:3

Софія Бєлінська/Поліна Скляр – Мюсеммі Чілек/Торі Рассел 6:2, 6:4

Суперницями наших тенісисток у півфіналі стане збірна Японії, яка несподівано вибила з боротьби американок. Команда США ставала чемпіонкою юніорського КБДК чотири останні сезони поспіль.

Матч Україна – Японія відбудеться 7 листопада.

Нагадаємо, що у стартовому матчі групового етапу українки розгромили збірну Тунісу з рахунком 3:0, потім перемогли команди Південної Кореї та Іспанії з однаковим рахунком – 2:1.