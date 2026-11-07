Збірна України зіграє в матчі за третє місце юніорського Кубку Біллі Джин Кінг
Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 у півфіналі юніорьского Кубку Біллі Джин Кінг поступилася команді Японії з рахунком 0:2 і боротиметься за третє місце на турнірі.
Софія Бєлінська не зуміла здолати Юй Комаду – 6:3, 4:6, 4:6, а Поліна Скляр також у трьох партіях програла Сакіно Міядзаві з рахунком 7:5, 4:6, 2:6.
Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг
Півфінал, 7 листопада
Каїр, Єгипет, грунт
Україна – Японія 0:2
Софія Бєлінська – Юй Комада 6:3, 4:6, 4:6
Поліна Скляр – Сакіно Міядзава 7:5, 4:6, 2:6
8 листопада наша команда в матчі за третє місце зіграє проти Великої Британії. Японія того ж дня виступить у фіналі проти Чехії.
Нагадаємо, що на груповому етапі КБДК спочатку українки розгромили збірну Тунісу 3:0, потім перемогли команди Південної Кореї та Іспанії з однаковим рахунком – 2:1. У чвертьфіналі наша збірна впоралася з Австралією – 2:1.