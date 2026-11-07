Збірна України зіграє в матчі за третє місце юніорського Кубку Біллі Джин Кінг

Дівоча збірна України з тенісу у віковій категорії U-16 у півфіналі юніорьского Кубку Біллі Джин Кінг поступилася команді Японії з рахунком 0:2 і боротиметься за третє місце на турнірі.

Софія Бєлінська не зуміла здолати Юй Комаду – 6:3, 4:6, 4:6, а Поліна Скляр також у трьох партіях програла Сакіно Міядзаві з рахунком 7:5, 4:6, 2:6.

Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг

Півфінал, 7 листопада

Каїр, Єгипет, грунт

Україна – Японія 0:2

Софія Бєлінська – Юй Комада 6:3, 4:6, 4:6

Поліна Скляр – Сакіно Міядзава 7:5, 4:6, 2:6

8 листопада наша команда в матчі за третє місце зіграє проти Великої Британії. Японія того ж дня виступить у фіналі проти Чехії.

Нагадаємо, що на груповому етапі КБДК спочатку українки розгромили збірну Тунісу 3:0, потім перемогли команди Південної Кореї та Іспанії з однаковим рахунком – 2:1. У чвертьфіналі наша збірна впоралася з Австралією – 2:1.