Збірна України отримала суперниць у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг 2025. За його підсумками Україна потрапила до групи з командами Польщі та Швейцарії.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру:
Результати жеребкування:
Група А (Японія)
- Канада (1)
- Румунія
- Японія
Група B (Чехія)
- Чехія (2)
- Іспанія
- Бразилія
Група C (Словаччина)
- Словаччина (3)
- США
- Данія
Група D (Австралія)
- Австралія (4)
- Казахстан
- Колумбія
Група E (Польща)
- Польща (5)
- Швейцарія
- Україна
Група F (Нідерланди)
- Велика Британія (6)
- Німеччина
- Нідерланди
Цьогоріч Кубок Біллі Джин Кінг переходить від фінального змагання з 12 команд до змагання з восьми команд, що відображає існуючий формат Фіналу Кубку Девіса.
Шість переможців груп приєднаються до господарів турніру – Китаю та чемпіонів світу 2024 року – Італії у фіналі 2025 року. Команди, що посядуть 2-ге і 3-тє місця в кожній групі, змагатимуться у раунді плей-оф разом з найкращими командами із зональних групових турнірів. Раунд плей-оф також буде проходити в групах по три команди, а переможці груп вийдуть до кваліфікаційного раунду 2026 року. З 2026 року у відбіркових змаганнях та плей-оф повернеться традиційний розподіл матчів за принципом "домашні або виїзні".
Матчі групи E відбудуться під час другого тижня квітня у польському місті Радом у багатофункціональному комплексі Radomskie Centrum Sportu. Місткість арени близько 5000 глядачів.