Збірна України отримала суперниць у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг 2025. За його підсумками Україна потрапила до групи з командами Польщі та Швейцарії.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру:

Результати жеребкування:

Група А (Японія)

Канада (1)

Румунія

Японія

Група B (Чехія)

Чехія (2)

Іспанія

Бразилія

Група C (Словаччина)

Словаччина (3)

США

Данія

Група D (Австралія)

Австралія (4)

Казахстан

Колумбія

Група E (Польща)

Польща (5)

Швейцарія

Україна

Група F (Нідерланди)

Велика Британія (6)

Німеччина

Нідерланди

Billie Jean King Cup

Цьогоріч Кубок Біллі Джин Кінг переходить від фінального змагання з 12 команд до змагання з восьми команд, що відображає існуючий формат Фіналу Кубку Девіса.

Шість переможців груп приєднаються до господарів турніру – Китаю та чемпіонів світу 2024 року – Італії у фіналі 2025 року. Команди, що посядуть 2-ге і 3-тє місця в кожній групі, змагатимуться у раунді плей-оф разом з найкращими командами із зональних групових турнірів. Раунд плей-оф також буде проходити в групах по три команди, а переможці груп вийдуть до кваліфікаційного раунду 2026 року. З 2026 року у відбіркових змаганнях та плей-оф повернеться традиційний розподіл матчів за принципом "домашні або виїзні".

Матчі групи E відбудуться під час другого тижня квітня у польському місті Радом у багатофункціональному комплексі Radomskie Centrum Sportu. Місткість арени близько 5000 глядачів.