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Збірна України отримала суперниць у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Володимир Клепач — 23 січня 2025, 23:23
Збірна України отримала суперниць у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
ФТУ

Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг 2025. За його підсумками Україна потрапила до групи з командами Польщі та Швейцарії.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру:

Результати жеребкування:

Група А (Японія)

  • Канада (1)
  • Румунія
  • Японія

Група B (Чехія)

  • Чехія (2)
  • Іспанія
  • Бразилія

Група C (Словаччина)

  • Словаччина (3)
  • США
  • Данія

Група D (Австралія)

  • Австралія (4)
  • Казахстан
  • Колумбія

Група E (Польща)

  • Польща (5)
  • Швейцарія
  • Україна

Група F (Нідерланди)

  • Велика Британія (6)
  • Німеччина
  • Нідерланди
Billie Jean King Cup

Цьогоріч Кубок Біллі Джин Кінг переходить від фінального змагання з 12 команд до змагання з восьми команд, що відображає існуючий формат Фіналу Кубку Девіса.

Шість переможців груп приєднаються до господарів турніру – Китаю та чемпіонів світу 2024 року – Італії у фіналі 2025 року. Команди, що посядуть 2-ге і 3-тє місця в кожній групі, змагатимуться у раунді плей-оф разом з найкращими командами із зональних групових турнірів. Раунд плей-оф також буде проходити в групах по три команди, а переможці груп вийдуть до кваліфікаційного раунду 2026 року. З 2026 року у відбіркових змаганнях та плей-оф повернеться традиційний розподіл матчів за принципом "домашні або виїзні".

Матчі групи E відбудуться під час другого тижня квітня у польському місті Радом у багатофункціональному комплексі Radomskie Centrum Sportu. Місткість арени близько 5000 глядачів.

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