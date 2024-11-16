Україна дізналася розклад матчів з Австрією в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України з тенісу дізналася розклад своїх матчів проти збірної Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє Суспільне.
Ігри між українками та австрійками пройдуть 16-17 листопада на хардових кортах американського Мак-Кінні, штат Техас.
У перший ігровий день відбудуться два матчі за участі Лесі Цуренко та Катаріни Завацької. У другий день Цуренко та Завацька знову зіграють в одиночних протистояннях.
Якщо знадобиться, команди зіграють парний матч. Перші зустрічі обох ігрових днів розпочнуться о 20:00 за київським часом.
Розклад матчів Україна – Австрія у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг
16 листопада
- Леся Цуренко – Таміра Пашек
- Катаріна Завацька – Сіня Краус
17 листопада
- Леся Цуренко – Сіня Краус
- Катаріна Завацька – Таміра Пашек
- Надія Кіченок / Анастасія Соболєва – Таміра Пашек / Сіня Краус
Переможе збірна, яка виграє три матчі.
Україна боротиметься за вихід у кваліфікаційний раунд турніра. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.