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Україна дізналася розклад матчів з Австрією в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 14:36
Україна дізналася розклад матчів з Австрією в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг
Леся Цуренко
Getty Images/Robert Prange

Збірна України з тенісу дізналася розклад своїх матчів проти збірної Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Суспільне.

Ігри між українками та австрійками пройдуть 16-17 листопада на хардових кортах американського Мак-Кінні, штат Техас.

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У перший ігровий день відбудуться два матчі за участі Лесі Цуренко та Катаріни Завацької. У другий день Цуренко та Завацька знову зіграють в одиночних протистояннях.

Якщо знадобиться, команди зіграють парний матч. Перші зустрічі обох ігрових днів розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Розклад матчів Україна – Австрія у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг

16 листопада

  • Леся Цуренко – Таміра Пашек
  • Катаріна Завацька – Сіня Краус

17 листопада

  • Леся Цуренко – Сіня Краус
  • Катаріна Завацька – Таміра Пашек
  • Надія Кіченок / Анастасія Соболєва – Таміра Пашек / Сіня Краус

Переможе збірна, яка виграє три матчі.

Україна боротиметься за вихід у кваліфікаційний раунд турніра. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.

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