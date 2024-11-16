Україна дізналася розклад матчів з Австрією в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу дізналася розклад своїх матчів проти збірної Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Суспільне.

Ігри між українками та австрійками пройдуть 16-17 листопада на хардових кортах американського Мак-Кінні, штат Техас.

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У перший ігровий день відбудуться два матчі за участі Лесі Цуренко та Катаріни Завацької. У другий день Цуренко та Завацька знову зіграють в одиночних протистояннях.

Якщо знадобиться, команди зіграють парний матч. Перші зустрічі обох ігрових днів розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Розклад матчів Україна – Австрія у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг

16 листопада

Леся Цуренко – Таміра Пашек

Катаріна Завацька – Сіня Краус

17 листопада

Леся Цуренко – Сіня Краус

Катаріна Завацька – Таміра Пашек

Надія Кіченок / Анастасія Соболєва – Таміра Пашек / Сіня Краус

Переможе збірна, яка виграє три матчі.

Україна боротиметься за вихід у кваліфікаційний раунд турніра. Востаннє українки грали там у квітні цього року, але вони програли збірній Румунії за право зіграти у фінальному турнірі.