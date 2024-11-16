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Джавакян втратив можливість виграти турнір у Єгипті, програвши півфінальний матч

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 13:18
Джавакян втратив можливість виграти турнір у Єгипті, програвши півфінальний матч
Юрій Джавакян
Великий теніс України

У суботу, 16 листопада, у Шарм-еш-Шейху (Єгипет) відбувся півфінальний матч турніру ITF М15, у якому зійшлися п'ята ракетка України Юрій Джавакян та Нікола Мілоєвич, який посідає 1095-й рядок світового рейтингу.

Тенісисти обмінялися впевненими перемогами у перших двох сетах: спочатку українець скористався трьома брейк-пойнтами, після чого серб відповів тим самим, зробивши два брейки.

Обмінявшись двома брейками у третьому сеті, спортсмени перевели гру в тай-брейк, де Джавакян п'ять разів програв свою подачу, чим скористався Мілоєвич, здобувший у підсумку перемогу.

ITF M15
Шарм-еш-Шейх, Єгипет
Призовий фонд - 15 000 доларів
Півфінал, 16 листопада

Юрій Джавакян (Україна) – Нікола Мілоєвич (Сербія) 6:2, 2:6, 6:7(5)

Нагадаємо, що днем раніше Юрій Джавакян програв у чвертьфіналі парного розряду на цьому ж турнірі в Єгипті, не зумівши у парі з Максімусом Джонсом перемогти Яна Гразділа та Деніса Петака.

ATP ITF Юрій Джавакян

Юрій Джавакян

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