Джавакян втратив можливість виграти турнір у Єгипті, програвши півфінальний матч

У суботу, 16 листопада, у Шарм-еш-Шейху (Єгипет) відбувся півфінальний матч турніру ITF М15, у якому зійшлися п'ята ракетка України Юрій Джавакян та Нікола Мілоєвич, який посідає 1095-й рядок світового рейтингу.

Тенісисти обмінялися впевненими перемогами у перших двох сетах: спочатку українець скористався трьома брейк-пойнтами, після чого серб відповів тим самим, зробивши два брейки.

Обмінявшись двома брейками у третьому сеті, спортсмени перевели гру в тай-брейк, де Джавакян п'ять разів програв свою подачу, чим скористався Мілоєвич, здобувший у підсумку перемогу.

ITF M15

Шарм-еш-Шейх, Єгипет

Призовий фонд - 15 000 доларів

Півфінал, 16 листопада

Юрій Джавакян (Україна) – Нікола Мілоєвич (Сербія) 6:2, 2:6, 6:7(5)

Нагадаємо, що днем раніше Юрій Джавакян програв у чвертьфіналі парного розряду на цьому ж турнірі в Єгипті, не зумівши у парі з Максімусом Джонсом перемогти Яна Гразділа та Деніса Петака.