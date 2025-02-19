5 тенісисток з першої десятки програли в один день на турнірі в Дубаї
П'ять тенісисток першої десятки світового рейтингу програли в середу на турнірі WTA 1000 у Дубаї.
В матчі другого кола поступилися китаянка Чжен Ціньвень. На стадії 1/8 фіналу свій шлях припинили Аріна Сабалєнка, американка Джессіка Пегула, діюча чемпіонка Жасмін Паоліні з Італії, а також іспанка Паула Бадоса.
Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Друге коло, 19 лютого
Пейтон Стернс (США) – Чжен Ціньвень (Китай, 7) 6:3, 4:6, 4:6
Третє коло, 19 лютого
Лінда Носкова (Чехія) – Джессіка Пегула (США, 5) 6:3, 7:6(8)
Клара Таусон (Данія) – Аріна Сабалєнка (1) 6:3, 6:2
Софія Кенін (США) – Жасмін Паоліні (Італія, 4) 6:4, 6:0
Єлена Рибакіна (Казахстан, 6) – Паула Бадоса (Іспанія, 9) 4:6, 7:6(8), 7:6(2)
На жаль, на змаганнях в ОАЕ також боротьбу припинили всі українки. Даяна Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу, раніше турнір залишили Еліна Світоліна та Марта Костюк.