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5 тенісисток з першої десятки програли в один день на турнірі в Дубаї

Володимир Клепач — 19 лютого 2025, 20:18
5 тенісисток з першої десятки програли в один день на турнірі в Дубаї
Жасмін Паоліні
Dubai Duty Free Tennis Championships

П'ять тенісисток першої десятки світового рейтингу програли в середу на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

В матчі другого кола поступилися китаянка Чжен Ціньвень. На стадії 1/8 фіналу свій шлях припинили Аріна Сабалєнка, американка Джессіка Пегула, діюча чемпіонка Жасмін Паоліні з Італії, а також іспанка Паула Бадоса.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Друге коло, 19 лютого

Пейтон Стернс (США) – Чжен Ціньвень (Китай, 7) 6:3, 4:6, 4:6

Третє коло, 19 лютого

Лінда Носкова (Чехія) – Джессіка Пегула (США, 5) 6:3, 7:6(8)

Клара Таусон (Данія) – Аріна Сабалєнка (1) 6:3, 6:2

Софія Кенін (США) – Жасмін Паоліні (Італія, 4) 6:4, 6:0

Єлена Рибакіна (Казахстан, 6) – Паула Бадоса (Іспанія, 9) 4:6, 7:6(8), 7:6(2)

На жаль, на змаганнях в ОАЕ також боротьбу припинили всі українки. Даяна Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу, раніше турнір залишили Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Джессіка Пегула Жасмін Паоліні Паула Бадоса Чжен Ціньвень Аріна Сабалєнка

Жасмін Паоліні

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