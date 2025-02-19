5 тенісисток з першої десятки програли в один день на турнірі в Дубаї

П'ять тенісисток першої десятки світового рейтингу програли в середу на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

В матчі другого кола поступилися китаянка Чжен Ціньвень. На стадії 1/8 фіналу свій шлях припинили Аріна Сабалєнка, американка Джессіка Пегула, діюча чемпіонка Жасмін Паоліні з Італії, а також іспанка Паула Бадоса.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 19 лютого

Пейтон Стернс (США) – Чжен Ціньвень (Китай, 7) 6:3, 4:6, 4:6

Третє коло, 19 лютого

Лінда Носкова (Чехія) – Джессіка Пегула (США, 5) 6:3, 7:6(8)

Клара Таусон (Данія) – Аріна Сабалєнка (1) 6:3, 6:2

Софія Кенін (США) – Жасмін Паоліні (Італія, 4) 6:4, 6:0

Єлена Рибакіна (Казахстан, 6) – Паула Бадоса (Іспанія, 9) 4:6, 7:6(8), 7:6(2)

На жаль, на змаганнях в ОАЕ також боротьбу припинили всі українки. Даяна Ястремська не змогла перемогти другу ракетку світу, раніше турнір залишили Еліна Світоліна та Марта Костюк.