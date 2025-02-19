Друга ракетка світу прокоментувала перемогу над Ястремською в Дубаї
Іга Швьонтек
Dubai Duty Free Tennis Championships
Іга Швьонтек після перемоги над українкою Даяною Ястремською на турнірі серії WTA 1000 в Дубаї зізналась, що мала простий план дії в поєдинку з українкою.
Про це польская тенісистка розповіла в інтерв'ю на корті, її цитує офіційний сайт WTA:
"Я знала, що у мене буде багато можливостей зробити брейки на подачі Даяни, тому просто намагалася бути стабільною на своїх геймах. Ми зараз маємо багато дівчат у турі, які сильно б'ють по м'ячу й ризикують. Якщо м'яч летить у корт – його неможливо дістати. Якщо вилітає за межі – потрібно просто брати ці очки й бути вдячною за них. Це нелегко – потрібно багато терпіння і прийняття".
Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:0. У чвертьфіналі полька зустрінеться з Міррою Андреєвою, яка обіграла Пейтон Стернс 6:1, 6:1.
Нагадаємо, напередодні турнір у Дубаї залишили українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.