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Овчаренко поступився у фіналі турніру у Маріборі

Андрій Яросименко — 25 серпня, 13:45
Овчаренко поступився у фіналі турніру у Маріборі
Олександр Овчаренко
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Український тенісист Олександр Овчаренко (473) поступився хорвату Мілі Польчаїку (477) у фіналі турніру ITF M25 у Маріборі, Словенія.

Матч тривав 2 години 16 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 7:6 (6).

З початку першого сету гра для Овчаренка видалася невдалою, Мілі швидко здобув перевагу з рахунком 4:0 і міг забрати сет "сухим", але українець знайшов сили та довів число на табло до позначки 5:5, але на цьому його успіх закінчився, адже далі він програв подачу, та віддав перший сет хорвату.

Другий сет проходив за схожим сценарієм, щоправда, тут Олександр зміг вивести гру до тайбрейку, де йому трішки не вистачило сили, щоб забрати сет.

ITF M25
Марібор, Словенія
Призовий фонд — $25000
Фінал, 24 серпня

Мілі Польчаїк (Хорватія) — Олександр Овчаренко (Україна) 7:5, 7:6 (6).

Зазначимо, що для 22-річного українця це восьмий за кар'єру фінал турніру ITF в одиночному розряді. Напередодні він разом із французом Ліліаном Мармусе стали чемпіонами парного розряду турніру ITF M25 у Больцано.

Нагадаємо, раніше Олег Приходько (479) здолав суперника з Німеччини Ельмара Еюповіча (603) у фіналі ґрунтового турніру ITF M15 у Коттінгбрунні, Австрія

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