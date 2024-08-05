Овчаренко став чемпіоном парного турніру ITF M25 у Больцано

Український тенісист Олександр Овчаренко разом із французом Ліліаном Мармусе стали чемпіонами парного розряду турніру ITF M25 у Больцано.

У фіналі українець із напарником розгромили пару аргентинця Лусіано Еммануеля Амброджи та італійця Давіде Кортимілья з рахунком 6:2, 6:1. матч тривав 54 хвилини.

ITF M25

Больцано, Італія

Фінал, 5 серпня

Олександр Овчаренко (Україна)/Ліліан Мармусе (Франція) — Лусіано Еммануель Амброджи (Аргентина)/Давіде Кортимілья (Італія) 6:2, 6:1

22-річний Овчаренко вдруге в сезоні дійшов до фіналу на турнірі ITF. Раніше він здобув перемогу в одиночному розряді на ґрунтовому турнірі ITF М15 у хорватській Опатії, а напередодні програв італійцю Джанлуці Магеру у фіналі ITF M25 в італійській Падуї.