Приходько став чемпіоном турніру у Коттінгбрунні

Український тенісист Олег Приходько (479) здолав суперника з Німеччини Ельмара Еюповіча (603) у фіналі ґрунтового турніру ITF M15 у Коттінгбрунні, Австрія

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 7:5.

Українець впевнено розпочав перший сет, але суперник раз за разом наздоганяв Олега, та довів гру до рахунку 5:5, проте, Ельмар не зміг реалізувати подачу, та віддав перший сет Приходьку.

Другий сет був ідентичним першому — постійні перегони за лідерство, нічия у рахунку, програна подача і перемога Приходька.

ITF M15

Коттінгбрунн, Австрія

Призовий фонд — $15000

Фінал, 25 серпня

Олег Приходько (Україна) — Ельмар Еюповіч (Німеччина) 7:5, 7:5

Зазначимо, що на шляху до фіналу українець здолав єгиптянина Асраві Амра (673), а інший український тенісист Олександр Овчаренко (473) переміг американця Тобі Кодата (407) у півфіналі турніру ITF M25 у Маріборі, Словенія.