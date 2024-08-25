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Приходько став чемпіоном турніру у Коттінгбрунні

Андрій Яросименко — 25 серпня, 13:28
Приходько став чемпіоном турніру у Коттінгбрунні
Олег Приходько
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Український тенісист Олег Приходько (479) здолав суперника з Німеччини Ельмара Еюповіча (603) у фіналі ґрунтового турніру ITF M15 у Коттінгбрунні, Австрія

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 7:5.

Українець впевнено розпочав перший сет, але суперник раз за разом наздоганяв Олега, та довів гру до рахунку 5:5, проте, Ельмар не зміг реалізувати подачу, та віддав перший сет Приходьку.

Другий сет був ідентичним першому — постійні перегони за лідерство, нічия у рахунку, програна подача і перемога Приходька.

ITF M15
Коттінгбрунн, Австрія
Призовий фонд — $15000
Фінал, 25 серпня

Олег Приходько (Україна) — Ельмар Еюповіч (Німеччина) 7:5, 7:5

Зазначимо, що на шляху до фіналу українець здолав єгиптянина Асраві Амра (673), а інший український тенісист Олександр Овчаренко (473) переміг американця Тобі Кодата (407) у півфіналі турніру ITF M25 у Маріборі, Словенія.

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ITF

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