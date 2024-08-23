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Стародубцева зіграє проти титулованої тенісистки у першому колі US Open

Руслан Травкін — 23 серпня, 12:21
Стародубцева зіграє проти титулованої тенісистки у першому колі US Open
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (147) у першому колі Відкритого чемпіонату США (US Open-2024) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренка (24).

Варто відзначити, що Азаренка свого часу була першою ракеткою світу. Стародубцева ще не грала проти неї.

Нагадаємо, що Юлія успішно подолала кваліфікацію. У вирішальній грі вона була сильніше за британку Сонай Картал.

На US-2024 Україну також представлятимуть Марта Костюк (19), Еліна Світоліна (28) Даяна Ястремська (33), Ангеліна Калініна (54), Леся Цуренко (82) та Катерина Байндл (308). Вони своїх суперниць дізналися раніше.

US Open теніс Вікторія Азаренка Юлія Стародубцева

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