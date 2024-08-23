Стародубцева зіграє проти титулованої тенісистки у першому колі US Open

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (147) у першому колі Відкритого чемпіонату США (US Open-2024) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренка (24).

Варто відзначити, що Азаренка свого часу була першою ракеткою світу. Стародубцева ще не грала проти неї.

Нагадаємо, що Юлія успішно подолала кваліфікацію. У вирішальній грі вона була сильніше за британку Сонай Картал.

На US-2024 Україну також представлятимуть Марта Костюк (19), Еліна Світоліна (28) Даяна Ястремська (33), Ангеліна Калініна (54), Леся Цуренко (82) та Катерина Байндл (308). Вони своїх суперниць дізналися раніше.