Стародубцева кваліфікувалась на US Open-2024

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (146) обіграла Сонай Картал (183) з Великої Британії у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).

Матч тривав 2 години 1 хвилину та завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 8 брейк-пойнтів.

Після розгромної поразки в першому сеті українка перехопила ініціативу та не залишила шансів своїй суперниці. Зазначимо, що тенісистки вперше зустрічалися між собою.

Ця перемога означає, що Стародубцева змогла кваліфікуватись в основну сітку US Open-2024.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд — $75,000,000

Кваліфікація, хард

Фінал, 22 серпня

Юлія Стародубцева (Україна) — Сонай Картал (Велика Британія) 2:6, 6:3, 6:3

Напередодні українка Дар’я Снігур (127) провалила матч кваліфікації US Open, програвши австрійці Прісциллі Хон (204) з рахунком 1:6, 0:6. Також Катаріна Завацька (173) поступилася японці Ені Шибахарі (218).