Українки дізналися перших суперниць в основній сітці US Open-2024

Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць в основній сітці відкритого чемпіонату США US Open-2024.



У турнірі беруть участь Марта Костюк (19), Еліна Світоліна (28) Даяна Ястремська (33), Ангеліна Калініна (54), Леся Цуренко (82) та Катерина Байндл (308).

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

Марта Костюк – Маккартні Кесслер (США, 98)

Еліна Світоліна – Марія Лурдес Карле (Аргентина, 86)

Даяна Ястремська – Юле Німаєр (Німеччина, 100)

Ангеліна Калініна – Осеан Доден (Франція, 83)

Леся Цуренко – Пейтон Стернс (США, 47)

Катерина Байндл – Елізабетта Коччаретто (Італія, 64)

Також на турнірі буде змагатися Юлія Стародубцева, яка успішно подолала кваліфікацію, але її суперниця визначиться пізніше.

Кожна учасниця основної сітки отримає по 100 тисяч доларів за виступ у першому колі. Матчі основної сітки US Open 2024 відбудуться з 26 серпня по 8 вересня.