Стародубцева: Ставлення до алкоголю? У коледжі свою порцію веселощів я забирала

Українська тенісистка Юлія Стародубцева розповіла про своє ставлення до вживання алкоголю.

Своїм досвідом вона поділилася в ексклюзивному інтерв'ю для "Чемпіона".

"Я ж пройшла американський коледж. Усі, мабуть, дивилися молодіжні комедії 2000-х? Звісно, до пікових точок, як у фільмах, не доходило, але свою порцію веселощів я забирала.

Будучи зараз професіоналкою, підхід до цього в мене відповідний. Якщо три або чотири вихідних поспіль – можу собі щось дозволити, але все залежить від настрою. Гострого бажання не виникає".

26-річна уродженка з гумором прокоментувала інформацію про користь пива, але заявила, що її одного келиха "більше ніж достатньо".

"Я теж так усім кажу (сміється). Зараз абсолютно серйозно, без загравань словами – мені одного бокала більш ніж достатньо. Більше мені просто не потрібно".

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, Юлія Стародубцева впевнено подолала перший раунд кваліфікації на турнір серії WTA 1000 в іспанському Мадриді, обігравши з розгромним рахунком (6:0, 6:1) представницю Італії Лукрецію Стефаніні.