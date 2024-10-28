Стародубцева поступилась на старті турніру в Цзюцзяні
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (92) поступилась Аранчі Рус (83) з Нідерландів у першому колі турніру WTA 250 у Цзюцзяні (Китай).
Матч тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 6:7(2), 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 15 брейк-пойнтів.
Це була перша зустріч тенісисток.
JiangXi Open – WTA 250
Цзюцзян, Китай
Хард
Призовий фонд – $267,082
Перше коло, 28 жовтня
Аранча Рус – Юлія Стародубцева 6:4, 6:7(2), 6:3
Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.