Стародубцева поступилась на старті турніру в Цзюцзяні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (92) поступилась Аранчі Рус (83) з Нідерландів у першому колі турніру WTA 250 у Цзюцзяні (Китай).

Матч тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 6:7(2), 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 15 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

JiangXi Open – WTA 250

Цзюцзян, Китай

Хард

Призовий фонд – $267,082

Перше коло, 28 жовтня

Аранча Рус – Юлія Стародубцева 6:4, 6:7(2), 6:3

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.