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Стародубцева переграла росіянку Калінскую: огляд матчу в Пекіні

Володимир Клепач — 1 жовтня, 15:57
Стародубцева переграла росіянку Калінскую: огляд матчу в Пекіні
Юлія Стародубцева
WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую (14) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Огляд матчу

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Четверте коло, 1 жовтня
Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Калінская (–) 7:5, 6:0

Суперниця Стародубцевої у чвертьфіналі тисячника визначиться у протистоянні Коко Гофф – Наомі Осака.

Нагадаємо, у третьому колі 24-річна Українка впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян. Ця перемога гарантувала їй уперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.



China Open Юлія Стародубцева

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