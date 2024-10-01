Стародубцева переграла росіянку Калінскую: огляд матчу в Пекіні
Юлія Стародубцева
WTA
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую (14) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.
WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Четверте коло, 1 жовтня
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Четверте коло, 1 жовтня
Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Калінская (–) 7:5, 6:0
Суперниця Стародубцевої у чвертьфіналі тисячника визначиться у протистоянні Коко Гофф – Наомі Осака.
Нагадаємо, у третьому колі 24-річна Українка впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян. Ця перемога гарантувала їй уперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.