Стародубцева розгромно поступилася нейтральній росіянці на турнірі в Гуанчжоу

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (91) вилетіла з турніру WTA 250 у Гуанчжоу (Китай), поступившись у першому раунді кваліфікації нейтральній росіянці Єлена Приданкіній (182).

Гра тривала 1 годину та 28 хвилин та завершилася з рахунком з рахунком 6:3, 6:1.

Стародубцева не робила подач на виліт, але допустила 3 подвійні помилки та використала 1 із 7 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч між ними. Зазначимо, що українка була першою сіяною у кваліфікації.

WTA 250 – Гуанчжоу

Призовий фонд – $267,082

Хард. Кваліфікація

Перше коло, 20 жовтня

Єлена Приданкіна (-) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:1

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.