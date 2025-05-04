Ястремська зачарувала Рим: українська тенісистка вразила розкішним декольте перед стартом турніру

Зірка українського тенісу Даяна Ястремська вміє не лише грати на корті, а й привертати увагу у соціальних мережах.

Напередодні ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі спортсменка поділилася з підписниками стильними кадрами з італійської столиці.

На нових фото Ястремська позує в елегантному вбранні з акцентом на глибоке декольте.

Нагадаємо, вже 6 травня Даяна розпочне виступ в основній сітці турніру в Римі.

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Напередодні Ястремська брала участь у турнірі в Мадриді, де не змогла пробитися до третього кола, поступившись четвертій ракетці світу Коко Гофф.

Переможницею тисячника у Мадриді стала білоруска Аріна Сабалєнка, яка обіграла кривдницю 24-річної українки.