Зрада чи випадковість: українська тенісистка засвітилася з лайком під фотографією росіянки

Українська тенісистка Катаріна Завацька потрапила в епіцентр скандалу через "підтримку" росіян.

Наша спортсменка не залишилась осторонь від фото "нейтральних" тенісисток Поліни та Вероніки Кудерметових. Відомий портал у соцмережах запостив спільну світлину сестер з Росії і вони зробили репост допису.

Завацька, яка не підписана на жодну з тенісисток, залишила лайк під серією фотографій. Цей жест привернув увагу фанатів.

Нагадаємо, Вероніка Кудерметова є прихильницею фрази: "Це не ми почали війну, а Путін". Саме тому вона не розуміє, чому росіяни мають виступати під нейтральним прапором.

"Нейтральна" тенісистка, яка так і не прибрали російський стяг із соцмереж, не так давно потрапила в гучний скандал. У 2023 році Кудерметовій заборонили виступати на Ролан Гаррос із логотипом російської компанії Татнафта, яка постачає паливо окупантам на фронт.

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Що стосується Завацької, українка напередодні пробилася до півфіналу турніру серії ITF W75, перемігши грецьку тенісистку Сафо Сакелларіді (391) з рахунком 1:6, 6:2, 6:1.

У півфіналі Катаріна зіграє проти переможниці пари Ганне Вандевінкел (206, Бельгія) – Катажина Кава (152, Польща).