Зрада чи випадковість: українська тенісистка засвітилася з лайком під фотографією росіянки
Українська тенісистка Катаріна Завацька потрапила в епіцентр скандалу через "підтримку" росіян.
Наша спортсменка не залишилась осторонь від фото "нейтральних" тенісисток Поліни та Вероніки Кудерметових. Відомий портал у соцмережах запостив спільну світлину сестер з Росії і вони зробили репост допису.
Завацька, яка не підписана на жодну з тенісисток, залишила лайк під серією фотографій. Цей жест привернув увагу фанатів.
Нагадаємо, Вероніка Кудерметова є прихильницею фрази: "Це не ми почали війну, а Путін". Саме тому вона не розуміє, чому росіяни мають виступати під нейтральним прапором.
"Нейтральна" тенісистка, яка так і не прибрали російський стяг із соцмереж, не так давно потрапила в гучний скандал. У 2023 році Кудерметовій заборонили виступати на Ролан Гаррос із логотипом російської компанії Татнафта, яка постачає паливо окупантам на фронт.
Що стосується Завацької, українка напередодні пробилася до півфіналу турніру серії ITF W75, перемігши грецьку тенісистку Сафо Сакелларіді (391) з рахунком 1:6, 6:2, 6:1.
У півфіналі Катаріна зіграє проти переможниці пари Ганне Вандевінкел (206, Бельгія) – Катажина Кава (152, Польща).